Il bello del giovedì sera 2023 vol 4

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Conosci la tua squadre di Conference League: Heart of Midlothian Al centro di Edimburgo sorgeva un grande palazzo. Questo palazzo, l’Old Tolbooth, era il municipio, ma anche il carcere. Dentro si sono giustiziate persone e si è riunito il parlamento scozzese. Il potere e le pene corporali erano strettamente connesse. Prima di entrare in quel carcere i prigionieri sputavano per terra, nel punto dove ora c’è il mosaico di un cuore e la prigione non c’è più, demolita nel 1817. Le persone, passando, continuano a sputare su quel cuore, sperando che sia di buon auspicio – oppure perché bisogna sempre disprezzare le istituzioni. Di certo non sputano sullo stesso cuore, che compare sul cuore dei giocatori della squadra chiamata “Cuore”: gli Heart of Midlothian. Contrariamente a tutte le battute machiste che si possono fare sul fatto che il calcio non è danza, il club è stato fondato in ...