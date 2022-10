Guida TV | programmi di stasera | venerdì 13 ottobre 2022

(Di venerdì 14 ottobre 2022)aitv della prima serata di oggi,13.10., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Tale e Quale Show Varietà RAI2 S.W.A.T. Serie TV RAI3 Qualunquemente Film RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Viola come il mare Fiction ITALIA1 Rambo III Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Bake Off Italia: dolci in forno Docureality CIELO Malamore Film TV8 Masterchef Italia Talent Show NOVE Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

