Governo | Marsilio | ' Fontana e La Russa esperti e saggi | daranno indirizzo chiaro'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Milano, 14 ott.(Adnkronos) - "Ho apprezzato nell'elezione di entrambi i presidenti (Ignazio Lae Lorenzo, ndr) il fatto che siano stati scelte personalità non scialbe ma culturalmente ben delineate, che danno undi quale sia la maggioranza in parlamento e che sappiano esserne interpreti. Allo stesso tempo sono persone esperte, misurate e sagge che sapranno svolgere il loro compito, nel rispetto dei diritti delle minoranze, nella necessaria terzietà delle istituzioni". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco, intervenendo all'evento Live In di Sky Tg24 in corso a Firenze.