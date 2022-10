Funzione aggiuntiva per Samsung Galaxy S22 ed aggiornamento One UI 5 0

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Arrivano proprio in queste ore alcune novità extra che coinvolgono in primis ilS22, essendo la prima serie in lista destinata ad accogliere l’con One UI 5.0 in versione stabile e definitiva. L’evento che si è tenuto in questi giorni, come vi abbiamo anticipato tramite un altro articolo pubblicato sul nostro magazine, ha confermato sostanzialmente che entro ottobre potremo toccare con mano il pacchetto software impostato su Android 13. Il tutto, a prescindere che ci si trovi in Italia, dove il programma beta del firmware non è mai stato lanciato, o in altri Paesi. Un plus sulla batteria per iS22 che presto riceveranno l’con One UI 5.0 Sostanzialmente, qual è il valore aggiunto che dovrebbe essere assicurato ai vari ...