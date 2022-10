Fumata bianca | Lorenzo Fontana è stato eletto Presidente della Camera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo tre votazioni andate a vuoto, dopo trattative infinte all’internomaggioranza parlamentare di centrodestra. Dopo convergenze mancate con l’opposizione e tra i partiti dell’opposizione. A 24 ore dall’apertura dei lavori a Montecitorio, èil nuovodei deputati: per i prossimi 5 anni, dunque, sarà il leghistaa guidare quell’Aula del Parlamento. Si è arrivati al quarto scrutinio, dove non era più necessario il raggiungimento dei 2/3 delle preferenze, per poter dare il via libera a questa elezione. Al raggiungimento dei 202 voti necessari dai banchimaggioranza è partito un applauso che ha sancito di fatto l’elezione dell’ex ministroFamiglia ...

il Resto del Carlino

Il meloniano Fazzolari a sorpresa: Camera e Senato,Juventus avvisata, non mollano Antonio Conte: possibili contatti a stretto giro di posta per ladefinitiva. Dopo la batosta subita in Champions League contro il Maccabi, la Juventus si gioca molto nella stracittadina contro il Torino. Il derby ha tutte le condizioni per poter ... Fumata bianca, Pazzaglia nuovo tecnico della Biagio Calciomercato Juventus, non mollano Antonio Conte: possibili contatti a stretto giro di posta per la fumata bianca definitiva.Colpo di scena al Senato. Ignazio La Russa è stato eletto come nuovo presidente di Palazzo Madama alla prima chiama con 116 voti nonostante l'astensione di Forza Italia. Solo 2 senatori su 18 del part ...