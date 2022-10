Francesca Cipriani pronta alle nozze | nell’invito spunta l’Iban per i regali

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’ chiaro cheriesca sempre a far parlare di sé, ma farlo persino a ridosso del tanto atteso matrimonio è davvero incredibile. Da qualche giorno, infatti, l’ex gieffina ha fatto sapere di convolare acon il suo Alessandro il 3 dicembre 2022. Un momento unico, visto che lo sognavano già prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. A proposito degli invitati, molti dei quali ex vipponi e colleghi della showgirl, riceveranno una grande sorpresa: il codice iban a cui spedire denaro.: un codice iban per ricevereDa buona meridionaleavrà pensato che nel suo matrimonio non debba mancare il contribuito economico degli invitati. Tuttavia, essendo ...