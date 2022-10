“È diffidato” Bomba al GF Vip 7 | la scoperta sul concorrente top | “Ora lo sapete”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non è GF Vip 7 senza sconti a fine puntata. Il reality di Alfonso Signorini prevede anche questo, non è certo una coincidenza. Nelle puntate i concorrenti portano con sé tutti i fastidi e le antipatie della settimana che è appena trascorsa. Spesso esplodono per i confessionali mostrati in serata. Anche questa volta sono nate le discussioni. Come quella tra Edoardo Donnamaria ed Antonino Spianlbese. Di mezzo Antonella Fiordelisi e Belen Rodriguez. Ma come adesso che cosa c’entra l’ex compagno di Belen Rodriguez con l’ex schermitrice, si chiederanno tanti. Antonella Fiordelisi, dopo la puntata del GF Vip 7, ha litigato con Edoardo Donnamaria, che ha poi discusso con Antonino Spinalbese. Poi lei ha preferito stare con l’influencer stuzzicandolo, invece che con l’altro. Ma di base c’è l’offesa per le nomination. In tale occasione sono emersi retroscena sul legame con la mamma di Luna ...