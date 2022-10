Drastico calo del prezzo per iPhone 12 da 128 GB su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare unad unscontato, vista l’interessante offerta presentata quest’oggi daper quanto riguarda l’12 nero da 128GB. Non è l’ultimo top di gamma di Apple, ma è uno degli smartphone dell’azienda di Cupertino che ha venduto di più negli ultimi anni e lo ha fatto durante il periodo più critico della pandemia. Tra l’altro questo12 si ritrova con un comparto tecnico ancora piuttosto attuale, non ha insomma nulla da invidiare alla concorrenza. Vediamo a tal proposito lo sconto che quest’oggipropone per tale device. Sensibiledelper12 da 128 GB su: dettagli sulla nuova offerta Un...