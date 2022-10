Cade nella cisterna di cereali | salvato dai vigili del fuoco

(Di venerdì 14 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Poteva finire in tragedia la disavventura accorsa a un operaio di un’azienda agricola di Busto Garolfo: durante un’operazione di routine,in unadi, è statodaideldia Busto Garolfo Sono stati attimi di grande apprensione, quelli vissuti a Busto Garolfotarda mattinata ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

L'infortunio è avvenuto intorno all'ora di pranzo alla periferia di Scarmagno dove l'uomo era impegnatoristrutturazione del tetto di un edificio. Improvvisamente è precipitato da un'altezza di ...Missileanche vicino alla ferroviazona russa di Belgorod. Secondo il Financial Times, 'Kiev potrebbe portare Kherson al Dnipro già la prossima settimana'Cade nella cisterna di cereali a Busto Garolfo Sono stati attimi di grande apprensione, quelli vissuti a Busto Garolfo nella tarda mattinata di venerdì, quando un uomo è caduto in una cisterna di ...Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) in questo weekend ha la possibilità di chiudere i giochi e laurearsi campione del mondo ma finisce fuori alla ...