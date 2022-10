Benevento | i convocati di Cannavaro per la sfida con la Ternana

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fabioha diramato l’elenco deiper lache attende domani i giallorossi contro la. Rientra in lista Forte ma non recuperano né Acampora né Simy che vanno ad aggiungersi agli indisponibili Viviani, Kubica, Glik, Veseli ed El Kaouakibi. Di seguito l’elenco completo: 30. Abdallah Basit 96 Capellini Riccardo, 28 Ciano Camillo, 10. Farias Diego 88. Forte Francesco 18 Foulon Daam, 16 Improta Riccardo, 7 Karic Nermin, 80 Koutsoupias Ilias, 20. La Gumina Antonino 3 Letizia Gaetano, 33 Leverbe Maxime, 22 Lucatelli Igor, 12 Manfredini Nicolo’, 5 Masciangelo Edoardo, 21 Paleari Alberto, 14 Pape Samba Thiam, 58 Pastina Christian, 27 Schiattarella Pasquale, 8 Tello Andres, 37 Veltri Angelo, 72 Vokic Dejan. L'articolo ...

... in rimonta, nell'impegnativo incontro con il blasonatodi Fabio Cannavaro grazie alla ... La lista deiverrà pubblicata sul nostro sito web e sui canali social. GLI AVVERSARI La ...Dopodiché 3 sconfitte a, Cittadella e Parma subendo 5 reti e segnandone 3. La squadra di ... I primi 2 sono statie dovrebbero andare in panchina. Niente da fare invece per Lulic ed ...L’allenatore rossoverde ha parlato alla vigilia della sfida del Vigorito ed ha fatto il punto della situazione relativamente al momento della squadra Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, ha par ...Il presidente Renato Parente ha convocato per mercoledì 19 ottobre alle ore 9.30 una seduta del Consiglio comunale di Benevento in modalità mista dedicata interamente alle risposte ...