Ardea | non ci sarà nessuna sentenza per il processo “Uno Light” | finisce tutto in prescrizione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non cialcuna, né di condanna, né di assoluzione. E’ questa l’indiscrezione trapelata a seguito dell’ennesimo rinvio delribattezzato “Uno” che vede imputati alcuni esponenti politici di. Stavolta però lo slittamento dell’udienza – l’ennesimo – dovrebbe essere soltanto una mera formalità dato che, a quanto pare, al ritorno in aula (salvo ulteriori rinvii) il prossimo 8 novembre verrà annunciato semplicemente il proscioglimento dalle accuse per gli imputati per avvenuta. Di conseguenza, come spesso accade nel nostro Paese, non sapremo mai se e in che misura le persone coinvolte siano state responsabili di illeciti o meno. Chi sono i politici coinvolti nelUnoadNel ...