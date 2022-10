Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 13 ottobre 2022

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Idell’del, 13: 4, 20, 64, 65, 69, 79, Numero Jolly 81, Superstar 20. Non è stato realizzato nessun ‘6’ né ‘5+. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 289.200.000 euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

dell'estrazione vincente deloggi, 13 ottobre 2022: 4, 20, 64, 65, 69, 79, Numero Jolly 81, Superstar 20. Non è stato realizzato nessun '6' né '5+. Il jackpot stimato per il ...A questa pagina potete trovare tutte le ruote del Lotto e ivincenti di, 10eLotto e 10eLotto Extra . Anche oggi nessun 6 né 5+ per il, e il jackpot sale ancora e ...Ci sono buone notizie all'orizzonte sul fronte del SuperEnalotto. Nel concorso del 13 ottobre quattro fortunati hanno centrato il "5".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...