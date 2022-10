Senato | La Russa presidente con 116 voti | 65 le bianche

Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando l'elezione di Ignazio Laalla presidenza del. .Ignazio Laè il nuovo presidente delcon 116 voti (su una maggioranza di 104). Sessantacinque le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l'Aula, e altrettanti per ...Con 116 voti su 186 votanti e 187 presenti (due voti sono andati a Liliana Segre e Roberto Calderoli), e 66 schede bianche, poco fa Ignazio La Russa è stato eletto nuovo presidente del Senato. Dunque, ...Berlusconi torna al Senato: prima rischia di cadere, poi manda a quel paese La Russa. Show dell'ex premier che appare molto contrariato nei confronti degli esponenti di Fratelli d'Italia per il veto c ...