Pd | su capigruppo e vertici Camere l' opzione rosa resiste**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott (Adnkronos) - 'Count down' avviato per le nomine nei gruppi parlamentari Pd e per le cariche istituzionali. Dopo l'elezione del presidente del Senato e con quella del presidente della Camera attesa per domani, la partita entra nel vivo. La scelta, in vista delle consultazioni, andrà fatta a inizio della nuova settimana. Quindi il confronto è già entrato nel vivo. Per i gruppi parlamentari il punto di riferimento è la conferma dell'. Si parte quindi dalla conferma di Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Ma, ascoltando i neo parlamentari dem, non viene esclusa qualche possibile novità. Segnatamente alla Camera, dove le quotazioni di Anna Ascani vengono date in salita. Al Senato la Malpezzi è invece 'insidiata' da Valeria Valente e Anna Rossomando. La partita è intrecciata con il rinnovo deidelle ...