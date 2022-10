Passato coloniale | traballa l' incoronazione di Camilla

La Nuova Bussola Quotidiana

La leggenda La scelta di indossare il Koh - i - Noor porterebbe la Gran Bretagna indietro nel tempo, riportando a galla i ricordi dolorosi dele scatenando una possibile disputa tra ...Il primo ministro indiano Narendra Modi ha suggerito che l'uso di questa corona durante l'incoronazione potrebbe far riemergere in alcuni indiani "i rancori per ilbritannico". " L'... Hong Kong a confronto con il suo passato coloniale Un’ombra dal passato rischia di creare un incidente diplomatico tra Regno Unito e India proprio il giorno dell’incoronazione di re Carlo III ...Una leggenda potrebbe minare l'incoronazione ufficiale di Re Carlo III e la regina consorte, Camilla Parker Bowles. Un diamante maledetto, infatti, potrebbe rovinare la cerimonia che ...