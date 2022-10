Paris Hilton e gli abusi a 18 anni | «Erano fisicamente violenti | ci colpivano | ci soffocavano»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sono passati quasi 25, manon può dimenticare glisubiti insieme ad altri suoi compagni all’epoca in cui frequentava la Provo Canyon School dello Utah, un collegio per adolescenti problematici dove venne mandata dai suoi genitori a causa dei suoi comportamenti ribelli e dove rimase dal 1998 al 1999, fino al compimento della maggiore età. Per l’attrice fu un anno terribile, come rivelò nel 2020 nel suo documentario «This is» e come ribadito in un recente intervento al New York Times. Stando al racconto dell’influencer, alcuni membri del personale avrebbero «eseguito con la forza esami alla cervice» su di lei e su altre studentesse. «A tarda notte, verso le 3 o le 4 del mattino, portavano me e altre ragazze in questa stanza ed eseguivano esami medici». Ben presto capì che ...