Nasa - Con la tecnologia aerospaziale ricaricheremo unelettrica in 5 minuti

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laha rilasciato una dichiarazione che potrebbe scuotere il settore delle auto elettriche. Grazie alla collaborazione tra lae la Purdue University, sono stati condotti studi su sistemi destinati alle missioni spaziali la cuipotrebbe essere adattata per ridurre drasticamente i tempi di ricarica. 5per un pieno di elettroni. Le future missioni spaziali dellaadotteranno sistemi di raffreddamento basati sulla"subcooled flow boiling" destinati alle centrali a fissione nucleare da portare sulla Luna e su Marte. Questi stessi sistemi potrebbero moltiplicare l'amperaggio massimo attualmente utilizzato per la ricarica: i valori medi odierni variano da 30 a 520 ampere in base al tipo di colonnina, mentre laha ipotizzato un ...