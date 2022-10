(Di giovedì 13 ottobre 2022) Formaggi, salame, mostarda, torta sbrisolona e torrone sono alcuni dei prodotti tipici del territorio protagonisti dell’autunno delle province orientali della. Tra feste, festival, fiere, eventi diffusi e digitali, un ampio e variegato programma di appuntamenti valorizza qualità, sostenibilità e biodiversità dei prodotti tipici unendo storia a cultura e ricette capaci di far riscoprire antichi sapori grazie all’attento lavoro di produttori e ristoratori. A Mantova, dal 14 al 16 ottobre è in programma la prima edizione del Festival della Sbrisolona e dei dolci italiani, tre giorni intensi tra show cooking, degustazioni e sfide tra maestri pasticceri. Un ricco e dolce palinsesto per tutti i palati, dedicato interamente ai più celebri prodotti della pasticceria regionale italiana, con un focus sulla Sbrisolona e sui numerosi dessert tipici della città e con uno ...

Linkiesta.it

... provenienti da tutto il Piemonte ma anche dalla Liguria, dallae dall'Emilia - Romagna, ... Si potrannopiatti che raccontano un territorio di grandi eccellenze come la carne di ...... provenienti da tutto il Piemonte ma anche dalla Liguria, dallae dall'Emilia - Romagna, ... Si potrannopiatti che raccontano un territorio di grandi eccellenze come la carne di ... Lombardia da gustare Le Fiamme Gialle Lombarde hanno salutato oggi il generale di Divisione Stefano Screpanti, che ha ceduto il comando al generale di Divisione, Leandro Cuzzocrea, per assumere un nuovo incarico quale com ...Itinerario nella Baraggia tra le risaie di Piemonte e Lombardia. Tra le province di Biella e Vercelli e Pavia, si gustano i migliori risotti.