LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | Grabosch in testa nella sprint femminile | tra poco tocca a Miriam Vece

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDISU14.50 L’australiana Kristina Clonan chiude in 10.677 e si inserisce in seconda posizione. 14.49 La tedesca Pauline Sophiepassa in! 10.489 il tempo della classe 1998. 14.48 Tredicesima piazza per la rappresentante del Guatemala Nicole Hacohen Monteros (11.226). 14.46 Ottava posizione per la belga Nicky Degrendele (10.975). 14.45 Questa la top 5 provvisoria dopo 15 atlete: 1. Liying Yuan (CHN) 10.697 2. Sarah Orban (CAN) 10.820 3. Mina Sato (JPN) 10.849 4. Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (MEX) 10.854 5. Fuko Umekawa (JPN) 10.912 14.44 Alto anche il tempo della polacca Paulina Petri: 11.089. Nono posto per lei. 14.43 Decima piazza per la spagnola Helena Casas Roige (11.153). 14.42 La ...