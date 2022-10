Ginevra Lamborghini torna nella Casa del Gf vip? Il chiarimento

... quella di stabilire dei provvedimenti esemplari per il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia, riferendosi alla squalifica die il televoto ad eliminazione che su votazioni del ...Però non ha nascosto il suo dispiacere per la squalifica di: ' Avrebbe potuto fare un bel percorso . E' una brava ragazza che ha parlato senza collegare il cervello'.Gf vip, Ginevra Lamborghini potrebbe tornare nella Casa La ragazza è stata squalificata ma, a dare una risposta chiara, è stato proprio Alfonso Signorini.Fisico pazzesco, volto sorridente e ammaliante, e poi un look che incolla allo schermo: Ginevra Lamborghini fa bingo sui social ...