GF Vip | Daniele sta illudendo Elenoire? Quei gesti che possono essere fraintesi | cosa è successo

Elenoire Ferruzzi eDal Moro , nella casa del Grande Fratello, sembrano sempre più vicini. I telespettatori del reality show di casa Mediaset hanno infatti notato che l' ex tronista sembra in qualche modo ...... mentre la fascia pomeridiana di Grande Fratello7 ha convinto 1.481.000 spettatori (18.57%); ... Rai Uno " Storie italiane di Eleonoraha ottenuto un totale di 754.000 spettatori (16.30%); ...Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, nella casa del Grande Fratello Vip, sembrano sempre più vicini. I telespettatori del reality show di casa Mediaset hanno infatti notato che ...Grande Fratello Vip 7 o no, certe cose rimangono la priorità nella vita degli sportivi e l'allenamento è una di queste. Per poter mantenere i loro fisici perfetti, infatti, i vipponi devono allenarsi ...