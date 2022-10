“ dimmi se questa notte ti scende in gola” | ecco Easy il nuovo video di Baby K

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A distanza di una settimana dalla pubblicazione su iTunes,K ha condiviso con i fan anche ilufficiale di. Da anni la cantante è sinonimo di tormentoni estivi, mavolta ha deciso di provarci – in solitaria – anche in autunno. Ilè molto– proprio come la canzone – maK anchevolta ha fatto centro. Che sogno sarebbe vederla sul palco del prossimo Festival di Sanremo presentata da Chiara Ferragni che urla “questo è il pezzo mio preferitooo!“.Testo Yo,K E mi sfiori nellaneraCome un abito da seraParli sottovoceCosa sai di me?Ridi ma mi conosci appenaLasci l’ultima parola sospesa E mi baci un po’ più forteUna ...