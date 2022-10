Chi è la donna più bella del mondo? Lo decide l' algoritmo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Oggi tutto è in mano agli algoritmi, che definiscono chi lavora bene, chi deve essere licenziato e adesso pure chi è bello e chi non lo è. Ne parla qui Roberto Marmo, esperto di Intelligenza artificiale: «Serve piena consapevolezza su come funzionano: dobbiamo essere noi a gestire loro e non loro gestire noi»