Camera | fumata nera alla seconda convocazione | chi sono i papabili

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo la prima, arriva lanell'Aula dellaper l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto dei 2/3 dei partecipanti al voto, per far scattare l'...

Dopo la prima, arriva la secondanera nell'Aula dellaper l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto dei 2/3 dei partecipanti al voto, per far scattare l'elezione. Servirà una nuova votazione, ...NUOVO VOTO DOPO LANERA ALLA, VERSO 'UN NOME DELLA LEGA' Al via nell'Aula dellala seconda votazione per eleggere il presidente della. In questa votazione il quorum ...Il nuovo presidente del Senato ha ricevuto 116 voti. Meloni: 'Congratulazioni, un patriota'. Da Forza Italia solo due voti, di Casellati e Berlusconi, mentre 16 senatori forzisti non hanno votato: La ...Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato con 116 voti (su una maggioranza di 104). Sessantacinque le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l’Aula, e altrett ...