Bomba d' acqua a Capri | torrenti di pioggia sull' isola | case allagate e tombini saltati

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Alberi abbattuti e strade interrotte dalle raffiche di vento. La piazzetta è andata sott', via Camerelle trasformata in un torrente in ...

Alberi abbattuti e strade interrotte dalle raffiche di vento. La piazzetta è andata sott', via Camerelle trasformata in un torrente in ...Unad'si è abbattuta su Sciacca (Agrigento) facendo esondare il torrente San Marco. Nella stessa zona l'11 novembre di un anno fa si erano verificati violenti allagamenti. Ed è emergenza ...Riga sotto accusa per aver rimpatriato forzatamente o respinto in territorio bielorusso uomini, donne e bambini che erano stati avviati verso l'Ue da Minsk ...Particolarmente colpita Sciacca, piogge torrenziali nel Trapanese, soccorse decine di persone con l’aiuto dei volontari della Protezione Civile e l’impiego di elicotteri ...