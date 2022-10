ATP Firenze 2022 | Carballes Baena elimina Berrettini | bene Bublik Fuori Cressy e Brooksby

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È appena terminata un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento indoor italiano si sono disputati oggi l’ultimo incontro valido per il primo turno e quattro ottavi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel match valevole per il primo turno lo statunitense Mackenzie McDonald ha battuto il connazionale Jenson(n.4 del torneo) per 6-4 4-6 6-1. Grazie a questa vittoria il numero 79 del ranking ha raggiunto l’italiano Francesco Passaro agli ottavi di finale (tra l’americano e l’azzurro non ci sono precedenti). Passando agli ottavi di finale, salta subito all’occhio la clamorosa sconfitta di Matteocontro lo spagnolo Roberto. Dopo aver vinto il primo set, l’italiano (testa di serie n.2) ha subito la ...