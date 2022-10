AlphaTauri | Tost | ' Non sarà facile risolvere i problemi nel 2023'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Perde il pilota di certo più esperto e costante nel rendimento,, con il passaggio di Pierre Gasly in Alpine. L'incognita della prossima stagionenella capacità di ergersi a guida del ...

Perde il pilota di certo più esperto e costante nel rendimento,, con il passaggio di Pierre Gasly in Alpine. L'incognita della prossima stagione sarà ... Franzriconosce il punto ...Sul prossimo addio di Gasly ne ha parlato Franz, con il team principal dell'che ha ringraziato pubblicamente il proprio alfiere per i risultati raggiunti in questi anni. " Ci mancherà ...Franz Tost riconosce il punto teoricamente critico ... Il campionato che volge al termine ha regalato poche soddisfazioni a un'AlphaTauri fanalino di coda tra le squadre di seconda fascia e ...Il boss AlphaTauri, Franz Tost, si aspetta molto da Nyck de Vries e crede che riuscirà ad essere competitivo fin dalle prime gare della stagione.