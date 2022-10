Al GF VIP Party arriva una vippona che potrebbe entrare nella Casa

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Solei Sorge e Pierpaolo Pretelli ritornano con una nuova puntata di GF Vip, stasera 13 Ottobre 2022. Il talk show only on demand che accompagna i fan del Grande Fratello Vip prima della diretta e durante la prima ora. Questa serano ospiti molto interessanti. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Tutti gli ospiti del GF VIPdi stasera giovedì 13 Ottobre 2022 Stasera sarà una puntata scoppiettante del talk show realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow. Infatti saranno presenti in questo appuntamento: Sonia Bruganelli, Giulia Cavaglia, Helena Prestes, il tiktoker Rocco Toniolo e Giulia Salemi. Helena Prestes, ex di Pechino Express, in questi giorni era candidata all’ingresso all’interno della, ma finora – seguendo i profili social – non pare ...