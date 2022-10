Verso il governo Meloni | vertice senza Salvini Lega | ' Crescente ottimismo' - Politica - quotidiano net

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Giorgetti: 'C'è ancora tempo ma non troppo'. Il leader dellaspiazza: 'Sulla presidenza del Senato e sul Viminale non ...

... ha mandato in soffitta la campagna anti - fumo delbritannico , rifiutandosi di ... Interrogata alla radio sui progressil'obiettivo governativo di rendere la Gran Bretagna un Paese "no ...Giorgetti: 'C'è ancora tempo ma non troppo'. Il leader della Lega spiazza: 'Sulla presidenza del Senato e sul Viminale non ...In Fratelli d’Italia si parla di «offerta generosissima» a Lega e Forza Italia. Oggi il test del voto in Aula col timore di «qualche sgambetto» ...Domani l'Aula del Senato eleggerà il nuovo presidente. Ecco tutti i passaggi della prima seduta che sarà presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre ...