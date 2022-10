Terremoto L’Aquila | la sentenza choc | È colpa anche delle vittime

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È. Non uscirono di casa dopo due scosse dimolto forti che seguivano uno sciame sismico che durava da mesi. È questo uno dei passaggidellacivile del Tribunale deriferita al crollo di un edificio, in seguito aldel 6 aprile 2009 in cui morirono 24 persone309complessive.del Tribunale civile desul crollo di un edificio in cui morire 24 persone in seguito al sisma del 6 aprile 2009 “È fondata l’eccezione di concorso di” scrive nellail giudice Monica ...