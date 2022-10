Sporting Lisbona-Marsiglia | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la quarta giornata del gruppo D. I lusitani sono primi in classifica ma nell’ultimo turno hanno subito una sonora sconfitta per 4-1 a domicilio della compagine francese. Nonostante il vantaggio firmato da Francisco Trincão dopo pochi secondi dall’inizio del match, i biancoverdi hanno subito la rimonta dei padroni di casa anche a causa dell’espulsione al portiere Adán dopo 23 minuti. Loè comunque in piena corsa per gli ottavi di finale, che potrebbe raggiungere per la seconda volta consecutiva nella competizione. In campionato, i portoghesi sono quinti in classifica con 16 punti dopo nove giornate, a nove lunghezze dal Benfica capolista. Dopo due sconfitte, il ...