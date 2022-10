(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A Firenze letornano a far discutere. E questa volta i protagonisti della lite a distanza sono il neo senatore Matteoe il sindaco del capoluogo toscano, Dario. L'attacco ...

leggo.it

E l'attacco di Matteonon è stato l'unico proveniente da Italia Viva . A precederlo, infatti, è stato l'europarlamentare e coordinatore regionale Nicola Danti, con una frecciata diretta a chi ...Il Terzo Polo die Calenda osserva la scena e prende le distanze da ogni manifestazione che ...partecipava compiaciuto ai vertici Nato e sottoscriveva l'aumento dei budget militari e oggi... Renzi accusa Nardella sugli autovelox: «Multe per fare cassa». Ma lui ribatte così Dalla stima, oltremodo ottimistica, di 65 milioni a circa sette. È il valore di quello che rimane dell’ex Perla Jonica, il complesso alberghiero di Acireale che, per lungo tempo, ha rappresentato in S ...Alessia Morani, esponente di punta di Base riformista, ha accusato i vertici del partito di aver voluto estirpare il renzismo ...