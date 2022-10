Rebus allenatore e trittico difficile | a Verona serve la svolta

Leggi su calcionews24

L'Hellas Verona deve ancora decidere il prossimo allenatore dopo l'esonero di Cioffi: Lopez e Bocchetti restano tra i favoriti. Gli scaligeri stanno pensando a Bocchetti, allenatore della Primavera, come possibile scelta ma i dubbi sull'assenza del patentino sono tanti. In giornata si deciderà il futuro della panchina, ma intanto la squadra deve preparare un calendario importante per la stagione. Milan, Sassuolo e Roma saranno necessariamente le sfide da cui i gialloblù dovranno ripartire per fare punti. Lo scrive L'Arena.