Quando corre Filippo Ganna oggi ai Mondiali di ciclismo su pista | orario | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo aver fatto segnare il nuovo record dell’Ora,è pronto per idisu2022 che inizieranno quest’a Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia). L’azzurro 1996 esordirà nel pomeriggio odierno nelle qualificazioni dell’Inseguimento maschile a squadre e, a meno di una clamorosa eliminazione, tornerà inquesta sera per disputare il primo turno della stessa gara. LA DIRETTA LIVE DEIDISUDALLE 13.40 Insieme a, ci saranno inizialmente gli azzurri Francesco Lamon, Jonathan Milan. Si comincerà alle 15:18 con le qualificazioni e poi, in caso di passaggio del turno, si proseguirà questa sera a partire dalle ore 20:46 con il primo turno (se ...