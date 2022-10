Polonia | perdita da oleodotto che porta il petrolio russo in Europa - Esteri - quotidiano net

La causa al momento è sconosciuta. 'Questa è la via principale attraverso la quale il petrolio raggiunge la ...Secondo il comunicato dell'azienda, laè stata rilevata nella sezione occidentale del Druzhba, a circa 70 chilometri da Plock , in. Secondo Pern, le cause dellanell'oleodotto,...Il gruppo Pern ha spiegato che al momento le cause della perdita sono sconosciute. La falla è stata rilevata in una sezione del tubo a circa 70 chilometri dalla città di Plock, nella Polonia centrale.Una perdita è stata registrata nell’oledotto ‘Druzhba’ che collega la Russia all’Europa. Lo riporta in una nota l’operatore petrolifero polacco Pern citato dai media di Varsavia. Le cause non sono ...