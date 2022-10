Napoli | i convocati per la sfida con l'Ajax | c'è Osimhen | un solo assente

napolipiu.com

A seguire la nota ufficiale con la lista dei: ' IlPrimavera affronta l'Ajax per la quarta giornata di Youth League. Il match si disputa al Centro Sportivo di Cercola alle ore 14. I ...... esultanza gol Victor Osimhen ONLY ITALY Oggi Victor Osimhen tornerà tra ideldi Luciano Spalletti per la gara di Champions League contro l'Ajax. L'attaccante nigeriano è fuori da ... Napoli i convocati per la sfida con l'Ajax: c'è Osimhen L'attaccante nigeriano torna tra i convocati per la partita di Champions League contro l'Ajax allo stadio Maradona ...Il Napoli questa mattina ha svolto una seduta di rifinitura in vista del match di questa sera contro l'Ajax per la quarta giornata di Champions League in programma allo Stadio Maradona alle ore 18.45.