LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | quartetto maschile in semifinale con la Francia! Team sprint uomini da record italiano | ma eliminati

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 Secondo posto per la Francia, con un buon 42.852 con un ottimo Landerneau nell’ultimo giro. Mancano Gran Bretagna e Olanda. 20.01 Ufficiale, Giappone squalificato dalla competizione a causa di un cambio irregolare. 20.00 Germania che si qualifica con il terzo posto in 43.228. Intanto le classifiche ufficiali sembrano aver escluso il Giappone. Al momento dentro Australia, Polonia, Germania, Cina e Canada. 19.57 43.220 per la Polonia, che accedono al secondo turno con il terzo posto. Italia nona ed eliminata. 19.54 Prova non brillante per i canadesi, quarti in 43.707. Italia ora ‘on the bubble’, all’ottavo posto. 19.51 In ritardo di oltre un secondo il Giappone, ma è secondo in 43.135. Fra poco il Canada. 19.49 Tempone dell’Australia, che vola in testa in 41.896, a sei decimi daldel ...