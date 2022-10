L’accusa della Francia agli Stati Uniti sul gas | «Lo vende a un prezzo quadruplicato»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il ministro dell’Economia francese all’attacco degli. Bruno Le Marie durante un dibattito all’Assemblea Nazionale di Parigi ha accusato gli Usa dire il loro Gnl «a unquattro volte più alto rispettoindustriali americani». Perché «un indebolimento economico dell’Europa non è nell’interesse degli». E quindi «dobbiamo trovare rapporti economici più equilibrati tra i nostri alleati americani e il continente europeo». Mentre la Commissione europea sta lavorando «a passo spedito» per arrivare a presentare molto presto una nuova comunicazione sull’energia. Con proposte per ridurre i prezzi di gas ed elettricità, trainati anche dalla guerraRussia in Ucraina.di speculare sul Gnl ...