Juventus | Gazzetta | “Si teme un lungo stop per Di Maria”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)DI- Laè tornata ad allenarsi alla Continassa dopo l’ennesima sconfitta rimediata ieri contro il Maccabi Haifa. Gara che sa di beffa per lache con la sconfitta con il Maccabi Haifa, è ad un passo dall’eliminazione dalla fase a gironi. Complice anche il pari tra Benfica e Psg nella gara di ieri sera, i Bianconeri hanno bisogno di un miracolo. Nel frattempo, Allegri per il derby e forse fino a Gennaio dovrà fare a meno di Di, uscito anzitempo ieri sera. Di seguito, ecco le parole dellasul suo: “Dirischia di doversi fermare dai 20 ai 40 giorni. Il quadro clinico e i tempi di recupero saranno chiari nelle prossime ore. La Juve rientrerà in Italia nel pomeriggio e l’argentino probabilmente verrà ...

Dati molto preoccupanti per la squadra di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta sul campo del Maccabi ...La lunga trasferta di Haifa impone tre ore e mezzo di volo, per questo il rientro della Juve a Torino è atteso solo nel pomeriggio all'indomani della disfatta in Israele. È stata una lunga notte dopo ...Il vice direttore della Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza la partenza super dello scorso anno del Napoli: 'Deve mantenere questa spensieratezza'.