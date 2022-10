QUOTIDIANO NAZIONALE

Superate le perplessità del segretario che lo considera un avversario. Dopo i no di Panetta e Scannapieco, il nodo Mef verso la soluzione. Ora bisognerà capire come si compongono gli equilibri dentro ...Insomma, la sensazione è quella di un grandissimo calciatore, ma che non può rappresentare il simboloricostruzione, del nuovo corso di cui aveva bisogno la Juventus, e semplicemente per una ... Il rebus della squadra Salvini si convince: Giorgetti all’Economia "Lieti di occuparcene" I primi segnali di un inverno incerto per la montagna toscana arrivano dall’Amiata, dove gli operatori del settore guardano preoccupati alla stagione invernale, il cui inizio si sta avvicinando. La tr ...Superate le perplessità del segretario che lo considera un avversario. Dopo i no di Panetta e Scannapieco, il nodo Mef verso la soluzione. Ora bisognerà capire come si compongono gli equilibri dentro ...