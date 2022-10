Il giurista | Inaccettabile il concorso colposo delle vittime

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) AGI - Una sentenza "", non solo per i familiarima anche dal punto di vista giurisprudenziale, ed "errata" nell'interpretare la norma - l'articolo 1227, primo comma, del codice civile - sul 'del creditore' che regola in questi casi la riduzione dei risarcimenti. Così Antonio de Notaristefani, avvocato civilista e presidente dell'Unione nazionaleCamere civili, commenta con l'AGI la pronuncia del tribunale civile dell'Aquila che ha riconosciuto undi colpa, pari al 30%,del crollo del palazzo di via Campo di Fossa nel capoluogo abruzzese, dove, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, morirono 24 persone. Il giudice dell'Aquila, nella sua sentenza lunga 22 pagine ...