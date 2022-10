Dybala | 2022 finito | l’esito UFFICIALE degli esami

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Arrivadi Paulo: la Roma lo rivedrà nel 2023, mondiale a rischio Non arrivano buone notizie per la Roma e per l’Argentina sulle condizioni di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Non ci sono buone notizie per la Roma e l' Argentina . Gli esami a cui è stato sottoposto oggi l'attaccante Paulohanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Al momento non ci sono dettagli più specifici sul grado della lesione . Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà ...dovrà dunque rimanere ai box per almeno 30 giorni , tornando perciò in campo al massimo a ... Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 12 ottobreDal pessimismo generato domenica sera dalle parole di Mourinho su Dybala si è passati ieri mattina ad un cauto ottimismo e poi di nuovo al pessimismo per… Leggi ...L'argentino ha svolto gli esami strumentali per l’infortunio subito durante la partita di domenica scorsa contro il Lecce. Il Mondiale è a rischio, ma forse con qualche possibilità in più di ...