Dalla Calabria a Salò | al via il ' viaggio del Cedro' per creare la Cedrata Tassoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Labitalia) - Parte il tradizionale 'del' che, a poche oreraccolta, vede i preziosi e delicati agrumi risalire lo Stivale da Santa Maria del, in, provincia di Cosenza, fino a, in Lombardia, sulle sponde del Lago di Garda. Qui ha sede lo storico stabilimento, una delle più antiche aziende italiane, nata nel 1793 ed entrata a far parte del Gruppo Lunelli nel 2021. Unall'origine della materia prima, indispensabile peruna bibita simbolo dello stile made in Italy: la. La raccolta avviene ancora oggi a mano, dopo una selezione accurata dei migliori cedri 'Diamante' di- internazionalmente ...