Choc all’università | gli studenti aspettano il prof in aula | ma lui è morto da giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dolore e lutto nella città di Udine. Gabriele Qualizza èper un malore e ha lasciato sgomenti i suoiuniversitari, che erano in attesa del suo arrivo. L’uomo era infatti un docente ed era molto apprezzato per la suaessionalità e umanità. Una perdita enorme per il mondo accademico, che non riesce ancora a capacitarsi del fatto che sia passato a miglior vita così improvvisamente. Drammatica la dinamica dei fatti, con ilessore che è dunque deceduto in pochi istanti per un malessere inaspettato. Udine è sottoper l’addio a Gabriele Qualizza, che era giàda alcuniper un malore prima del giorno in cui i suoisi erano presentati in. Loro non erano a conoscenza della dipartita del ...