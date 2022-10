Castel Gandolfo | 38enne sequestrato e torturato | non pagava l’affitto

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)sequestrano e picchiato a sangue a, una spedizione punitiva perché non, i fatti Sono stati momenti di vero terrore e dolore per un uomo di 38 anni, vittima di una spedizione punitiva a. Il motivo? Non riusciva a pagaree il proprietario dell’abitazione in cui vive ha deciso di fargli una lezione. Ad aiutarlo altri quattro uomini, lo hanno picchiato selvaggiamente. Carabinieri a(Screenshot video Youtube)La terribile vicenda risalta a domenica 2 ottobre 2022, mentre era all’interno del suo appartamento al’uomo è stato raggiunto da tre persone. Uno di loro era il padrone ...

Paura di morire. È quella che ha provato l'operaio 38enne sequestrato per 18 ore, massacrato di botte, rapinato e colpito con un machete, domenica 2 ottobre a. Lunedì scorso, la vittima, in stato di choc, con volto gravemente tumefatto e ferite diffuse per tutto il corpo, aveva chiesto aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione "...A conclusione di complessa e prolungata attività investigativa, avviata nell'immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato, i Carabinieri della Compagnia dihanno rintracciato ...Appuntamento in via Massimo D'Azeglio, davanti al Punto informativo turistico, alle 10 per partire insieme alla scoperta delle botteghe artigiane, degli studi d'arte e dei luoghi più curiosi e ...Marco Bizzoni, segretario della Federazione di Roma, dei Castelli Romani e Litoranea del Partito di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, ha scritto la ...