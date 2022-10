Candice Huffine | quando la bellezza pesa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) di Alberto Sigona. Chi lo ha detto che per essere sensuali ed ispirare desideri carnali inconfessabili occorre necessariamente essere con un fisico perfetto, con curve che sembrano disegnate da un architetto, con zero chili di troppo? Non sempre è così, ed a dimostrarlo, smentendo con decisione certe discutibili leggi del fascino femminile, ci ha pensato

Lifestar.it

Le pioniere: daad Ashley Graham Le prime modelle curvy a fare da apripista al trend sono state , e fotografate da Steven Meisel sulla copertina di Vogue Italia nel giugno 2011. Una ...In 2020 DREST introduced some of the most forward - thinking runway names as Supermodel avatars - Natalia Vodianova, Precious Lee, Irina Shayk, Imaan Hammam andwho are all advocates ... Candice Huffine: dieci cose che non sai sulla modella