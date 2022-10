Anziani | Pro Vita chiede al governo un sottosegretario “ad hoc” per tutelare nonni e anziani

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Bisogna pensare anche agli, anello fondamentale nella trasmissione di saperi e affetti. Il nuovodovrà valorizzare e, con misure culturali e socio-economiche concrete, gli oltre 13 milioni dipresenti su tutto il territorio nazionale. Con una particolare attenzione agli oltre 500 mila italiani in terza età che vivono in gravi condizioni di indigenza: con difficoltà motorie e privi di adeguati aiuti per affrontare la quotidianità. Per questo c’è bisogno di unper la terza età al Ministero delle Politiche Sociali che riesca a farsi carico di queste problematiche. È quanto èPro& Famiglia Onlus. Una richiesta avanzata ufficialmente all’esecutivo ...

Così Giuseppe Zola, presidente dell'Associazione Nonni 2.0, parlando a margine della conferenza indetta da Pro Vita per chiedere al nuovo Governo un Sottosegretario per la terza età. Le proposte ...... ha spiegato Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus parlando a margine della conferenza. "E' deplorevole la dimenticanza dei precedenti Governi per 14milioni fra nonni e anziani che ...Così Simona Renata Baldassarre, eurodeputata della Lega, parlando a margine della conferenza indetta da Pro Vita per chiedere al nuovo Governo un Sottosegretario per la terza età. "L'Italia è il Paese ...