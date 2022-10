Uva da tavola sotto la valanga dei prezzi | «Difendiamo l’uva pugliese | ridurre l’import»

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 ottobre 2022) Bari –da fame riconosciuti ai produttori, costi di produzione insostenibili, aziende agricole tra l’incudine della GDO (la Grande Distribuzione Organizzata) e il martello di condizioni di assoluta non competitività con i Paesi dove produzione e logistica costano fino al 50% di meno. È questo, in estrema sintesi, il quadro delineato da CIA Agricoltori Italiani di Puglia nel corso del Tavolo suldaconvocato in Regione Puglia, dall’assessore Donato Pentassuglia, che si è svolto martedì 11 ottobre. L’incontro si è svolto alla presenza del presidente della Commissione Attività Produttive della Regione, Francesco Paolicelli, e di numerosi sindaci. «Come CIA – ha dichiarato Giannicola D’Amico, vicepresidente vicario regionale dell’organizzazione – abbiamo fatto alcune richieste specifiche e che necessitano di risposte ...