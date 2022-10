“Tutte le volte” Stefano De Martino | rivelazione su Belen Rodriguez dalla camera da letto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022)Desono tornati insieme e lui si lascia andare ad una confessione che viene direttamenteda. È un momento molto positivo per la coppia. Lui con un futuro che sembra luminoso in Rai e lei saldamente alla guida del timone di Tu sì que vales in casa Mediaset. Mediaset, sponda Amici, dovepotrebbe non tornare in primavera a causa di una lunga serie di impegni da Stasera tutto è possibile a Bar Stella fino al nuovo Sing Sing Sing, oltre ad uno spettacolo teatrale previsto tra marzo e aprile, quando è in onda il format di Canale 5. Nonostante tutto oggiDenon ha definitivamente chiuso le porte ad Amici: “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai ...