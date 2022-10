Tiro a volo | Mondiali Osijek 2022 | Italia oro nello skeet maschile a squadre | argento al femminile

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ oroaididi, ancora una volta. Nella gara adelloil trio composto da Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Elia Sdruccioli ha la meglio del terzetto americano composto da Dustan Taylor, Christian Elliott e Vincent Hancock, che si accontentano così dell’. Una finale eccezionale quella degli azzurri, che rimontano da un’iniziale svantaggio e nella quinta sessione dipareggiano i conti prolungando tutto allo shot out. Qui è decisivo l’errore di Elliott per gli 11/12 degli statunitensi, noi non sbagliamo nulla e troviamo il 12/12 e l’oro al collo. A completare il podio è la Repubblica Ceca che si è aggiudicata il bronzo. E’ ...